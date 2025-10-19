Orsini 6 Tradito dai compagni di reparto in occasione del vantaggio del Livorno. Spiazzato da Dionisi sul penalty del due a zero. Zoboletti 5 Fino al 15’ della ripresa non aveva sbagliato nulla. Poi in vantaggio sul pallone si addormenta, permettendo a Cioffi di scavalcare Orsini e segnare il gol dell’1-0. (dal 23’ st Dalmazzi 6 L’unica nota positiva del match di Livorno è il suo completo recupero). Zini 5,5 Il VFS sanziona falloso il contatto con il braccio che ha determinato il rigore del 2-0 dei labronici. Amaro ritorno a casa per il difensore nato a Livorno. Pezzola 5,5 Insieme a Zini si lascia imbucare centralmente dall’affondo in verticale di Cioffi che ha portato al gol che ha sbloccato il parziale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Grave errore di Zoboletti, Marranzino pesce fuor d’acqua