grandi manovre tra i centrini ruffini e onorato sgomitano

Quell'oscuro oggetto del desiderio, in altre parole la gamba centrista. Quella che dovrebbe aiutare il campo largo a diventare più competitivo alle elezioni politiche del 2027. Più che realtà, ancora un miraggio. O meglio, l'argomento di liti campali tra i protagonisti che dovrebbero metterla in piedi, ma che invece se le danno di santa ragione. Soprattutto da quando Matteo Renzi si è inventato la Casa dei Riformisti, la lista elettorale che in Toscana ha sfiorato il 9%, e soprattutto un progetto politico nato in sintonia con il Nazareno. Così ieri si è fatto risentire Ernesto Maria Ruffini, ex direttore dell'Agenzia delle Entrate e fondatore dei comitati Più Uno, uno che ha in testa un progetto diverso per la stessa area.

