Grande successo ad Arezzo per l’11° Campionato Italiano di fondo su pista dei Vigili del Fuoco

Si è svolto sabato 18 ottobre presso lo stadio di atletica "E. Tenti" di Arezzo l' 11° Campionato Italiano di fondo su pista dei Vigili del Fuoco, intitolato al memorial "Mario Marraghini, Maurizio Ponti e Antonio Ralli". La manifestazione era valida anche come Campionato Italiano AICS, Ente di promozione sportiva al quale è affiliata la sezione podismo del Gruppo Sportivo VVF "I. Gasbarri" di Arezzo. Alla competizione hanno preso parte 100 atleti provenienti da 25 comandi dei Vigili del Fuoco d'Italia, impegnati sulla distanza dei 5000 metri. L'evento si è svolto alla presenza dei vertici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e delle autorità civili del territorio provinciale.

