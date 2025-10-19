Grande successo ad Arezzo per l’11° Campionato Italiano di fondo su pista dei Vigili del Fuoco

Lortica.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è svolto sabato 18 ottobre presso lo stadio di atletica “E. Tenti” di Arezzo l’ 11° Campionato Italiano di fondo su pista dei Vigili del Fuoco, intitolato al memorial “Mario Marraghini, Maurizio Ponti e Antonio Ralli”. La manifestazione era valida anche come Campionato Italiano AICS, Ente di promozione sportiva al quale è affiliata la sezione podismo del Gruppo Sportivo VVF “I. Gasbarri” di Arezzo. Alla competizione hanno preso parte 100 atleti provenienti da 25 comandi dei Vigili del Fuoco d’Italia, impegnati sulla distanza dei 5000 metri. L’evento si è svolto alla presenza dei vertici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e delle autorità civili del territorio provinciale. 🔗 Leggi su Lortica.it

grande successo ad arezzo per l821711176 campionato italiano di fondo su pista dei vigili del fuoco

© Lortica.it - Grande successo ad Arezzo per l’11° Campionato Italiano di fondo su pista dei Vigili del Fuoco

Approfondisci con queste news

Arezzo guarda avanti: grande successo per il 1° Festival dell’Innovazione Urbana - Grande partecipazione ai due giorni alla Casa dell’Energia: cittadine e cittadini al centro del dibattito su servizi, sviluppo e sostenibilità. Riporta lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Grande Successo Arezzo L821711176