Grande partecipazione alla 1a Festa dei Nonni e degli Anziani a Torella dei Lombardi

Avellinotoday.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torella dei Lombardi (AV). In occasione della 1a festa dei nonni e degli anziani organizzata dalle associazioni del territorio, unitamente alla parrocchia e all'amministrazione comunale, il Comandante della locale Stazione Carabinieri ha dispensato consigli utili finalizzati alla prevenzione. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

