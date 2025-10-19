grande fratello uno scherzo finito male scatena tensioni

Grande Fratello, un tuffo in acqua ha scatenato tensioni tra gli uomini della Casa. Simone sbotta, l’accaduto e poi le scuse. Come in ogni edizione al Grande Fratello in un momento di relax e di goliardia non posso mancare i tuffi in piscina a sorpresa. Mattia e Omer in primis gettano Francesca in acqua e subito dopo poco tentano di prendere anche Simone e di buttarlo in piscina ma in un primo momento riesce a fuggire, poi anche lui finisce in acqua. Leggi anche Grande Fratello, nuovo comunicato ufficiale. Cos’è accaduto in Casa Simone però non ha retto al divertimento ed esce dall’acqua arrabbiato e da quel momento scatta la tensione. 🔗 Leggi su 361magazine.com

