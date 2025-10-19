Grande Fratello uno scherzo finito male scatena tensioni

361magazine.com | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grande Fratello, un tuffo in acqua ha scatenato tensioni tra gli uomini della Casa. Simone sbotta, l’accaduto e poi le scuse. Come in ogni edizione al Grande Fratello in un momento di relax e di goliardia non posso mancare i tuffi in piscina a sorpresa. Mattia e Omer in primis gettano Francesca in acqua e subito dopo poco tentano di prendere anche Simone e di buttarlo in piscina ma in un primo momento riesce a fuggire, poi anche lui finisce in acqua. Leggi anche  Grande Fratello, nuovo comunicato ufficiale. Cos’è accaduto in Casa Simone però non ha retto al divertimento ed esce dall’acqua arrabbiato e da quel momento scatta la tensione. 🔗 Leggi su 361magazine.com

grande fratello uno scherzo finito male scatena tensioni

© 361magazine.com - Grande Fratello, uno scherzo finito male scatena tensioni

Approfondisci con queste news

grande fratello scherzo finitoGrande Fratello: Jonas Pepe nella la bufera per il sessismo. E Omer fa infuriare Domenico (c'entra la compagna) - Stavolta sotto la lente di ingrandimento sono gli uomini: tra scivoloni sessisti, segreti e confronti. Segnala libero.it

grande fratello scherzo finitoUn simpatico scherzo per Donatella Mercoledisanto - La stanza si riempie di risate e complicità, in un momento di leggerezza che rompe la quiete della notte e rafforza ... Si legge su grandefratello.mediaset.it

Al via il "Grande Fratello" targato Simona Ventura - È partita la nuova edizione di "Grande Fratello", in onda in prima serata su Canale 5 e condotta da Simona Ventura. Scrive tgcom24.mediaset.it

Cerca Video su questo argomento: Grande Fratello Scherzo Finito