Grande Fratello parte un bacio ma è IA | le vere intenzioni

Abbiamo visto circolare sui social un breve video in cui Jonas Pepe e Grazia Kendi appaiono seduti su un divano, abbracciati e poi intenti a scambiarsi un bacio appassionato. Sembra l’inizio di una nuova storia d’amore nella Casa, ma la realtà è ben diversa. Il video è stato creato con l’intelligenza artificiale, e non ha nulla di autentico. Qualcuno ha sfruttato l’AI per montare la scena e alimentare confusione tra i fan. Anche perché i due hanno altri interessi. Grande Fratello sotto shock: l’IA ha creato una storia d’amore che non esiste. Nel video che rimbalza su X, i due gieffini sembrano scambiarsi tenerezze. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Grande Fratello, parte un bacio ma è IA: le vere intenzioni

