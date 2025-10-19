Grande Fratello i concorrenti svelano le loro strategie per le prossime nomination | Lei è tra le più forti VIDEO

I concorrenti del Grande Fratello si sbilanciano e rivelano i loro criteri di Nomination, motivando le scelte fatte durante la catena avviata da Omer Elomeri. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Grande Fratello, i concorrenti svelano le loro strategie per le prossime nomination: "Lei è tra le più forti" (VIDEO)

