Grande Fratello Grazia Kendi ammette una cottarella per Mattia Scudieri | Gli lancio qualche battuta ma finisce lì

Confidenze a luci soffuse, due amiche distese nel lettone, il brusio della Casa che si spegne piano. È in questo clima che Grazia Kendi ha confessato a Giulia Soponariu di provare un’attrazione per Mattia Scudieri. Parole misurate, tono leggero, ma messaggio chiarissimo: una cottarella estiva, come l’ha definita lei, che non intende trasformarsi in altro. . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Grande Fratello, Grazia Kendi ammette una “cottarella” per Mattia Scudieri: «Gli lancio qualche battuta, ma finisce lì»

