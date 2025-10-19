Grande Fratello 2026 | Gianmarco e Martina nella Casa! La bomba social scuote i fan

Gianmarco Steri e Martina De Ioannon, novità shock per il prossimo Grande Fratello. Strategie, gossip e indizi virali: cosa sta preparando Alfonso Signorini per il suo reality? Cosa bolle in pentola tra Gianmarco Steri e Martina De Ioannon? Il silenzio social parla più di mille parole, e i fan di Uomini e Donne non stanno più nella pelle. Da giorni si rincorrono voci su un presunto ritorno di fiamma tra Gianmarco e Martina. Eppure, entrambi tacciono. Nessuna smentita, nessuna conferma. Solo foto di eventi, serate con amici e post neutri. Ma secondo i bene informati, questo silenzio è tutt’altro che casuale. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv © Gossipnews.tv - Grande Fratello 2026: Gianmarco e Martina nella Casa! La bomba social scuote i fan

News recenti che potrebbero piacerti

Grande Fratello. . Tra pirati, danze sfrenate e tesori luccicanti, la Casa di #GrandeFratello ha preso il largo verso un’avventura da brivido - facebook.com Vai su Facebook

Ivana a Jonas: “Io tifo per te” #GrandeFratello Guarda il video completo: https://mdst.it/Jonas-si-confida-con-Ivana… - X Vai su X

Uomini e donne, segnalazione: 'Signorini vuole Gianmarco nel prossimo Grande Fratello' - Amedeo Venza e Deianira Marzano hanno ricevuto un messaggio secondo cui il silenzio di Gianmarco e Martina dipenderebbe dal Grande Fratello ... Secondo it.blastingnews.com

Uomini e Donne, Gianmarco Steri al party di Chi: Signorini lo vuole al Grande Fratello - Alfonso Signorini invita l'ex tronista di Uomini e Donne al party di Chi e crescono i dubbi. Segnala comingsoon.it

Da Uomini e Donne al Grande fratello: una foto infiamma il web – chedonna.it - Scatto allo specchio, invito al party di Chi e un nome che torna ad agitare i social. Da chedonna.it