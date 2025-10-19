Granchio blu l’Italia trasforma l’invasione in cibo per gatti
Un progetto italiano trasforma l’invasione del granchio blu in sostenibile cibo per gatti, aiutando pescatori. L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
GRANCHIO BLU E BIODIVERSITA' - PROGETTO INTERREG ITALIA SLOVENIA Chioggia, 3 ottobre 2025 - Micaela Brombo Si è tenuto ieri, a Palazzo Grassi a Chioggia, un incontro in cui si è parlato di granchio blu e di un progetto che lo sta studiando, un pro - facebook.com Vai su Facebook
Il granchio blu diventa cibo per gatti: la filiera italiana trasforma un’emergenza ambientale in risorsa - Il prodotto, già testato e in arrivo nei negozi al prezzo di 1,75 euro, sarà distribuito nei 350 punti vendita “L’Isola dei Tesori”. Si legge su greenme.it
Granchio blu, l'obiettivo è usarlo anche per scopi farmaceutici - È quanto emerso nell'incontro di lunedì a Rovigo promosso da Confindustria Veneto Est per fare il punto sullo stato di ... ilgazzettino.it scrive
Granchio blu, da minaccia a cibo per gatti: il paté che salva l'ecosistema marino - Il granchio blu diventa un prodotto dell'industra petfood, paté per gatti per l'esattezza. msn.com scrive