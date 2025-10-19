Gp Usa | vince Verstappen 3° Leclerc
22.38 Verstappen completa il weekend magico negli Usa e vince anche il Gp, dopo la Sprint e le due pole ottenute.L'olandese domina incontrastato la gara di Austin e chiude davanti a Norris e a Leclerc. Hamilton 4°, davanti a Piastri e Russell. E' Leclerc a vivacizzare lo start, con una strategia gomme 'opposta' (prima soft, poi medie). La scelta paga,Norris è passato e risorpassa appena prima del pitstop del monegasco.Che torna davanti dopo la sosta del britannico. Norris la spunta solo nel finale. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
