Gp Usa 2025 Verstappen domina a Austin e riapre il Mondiale

Max Verstappen conquista il Gran Premio degli Stati Uniti 2025 di Formula 1 sul circuito di Austin in Texas, riaprendo la corsa per il Mondiale. L’olandese della Red Bull, che aveva già vinto la gara sprint, prende il comando nelle prime fasi di gara e mantiene il vantaggio fino alla fine. Secondo posto per la McLaren di Lando Norris, che prevale in un duello emozionante con la Ferrari di Charles Leclerc, terza. Quarta piazza per l’altra Ferrari di Lewis Hamilton, mentre l’australiano Oscar Piastri – leader del Mondiale – chiude quinto, vedendo assottigliarsi il suo primato in classifica. L’italiano Antonelli chiude 13esimo dopo un contatto con Carlos Sainz. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Gp Usa 2025, Verstappen domina a Austin e riapre il Mondiale

