Gp Stati Uniti pole per Verstappen
0.40 Dopo la Sprint,Verstappen si prende anche la pole ad Austin. L'olandese della Red Bull gira quasi 3 decimi meglio di Norris e Leclerc (separati fra loro di appena 6 millesimi).Completa la seconda fila Russell. In terza Hamilton,a 4 decimi dal leader, e il capofila iridato Piastri. Le McLaren hanno faticato a trovare l'assetto,dopo l'incidente nella Sprint che ha costretto i meccanici al superlavoro verso le qualifiche. Antonelli col 7° tempo, davanti alla Haas di Bearman (soddisfatto per l'accesso in Q3). 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Verstappen vola, è sua la pole - Dopo la vittoria nella Sprint, Max si prende anche la pole davanti a Norris. Scrive quattroruote.it