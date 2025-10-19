Gp Stati Uniti pole per Verstappen

0.40 Dopo la Sprint,Verstappen si prende anche la pole ad Austin. L'olandese della Red Bull gira quasi 3 decimi meglio di Norris e Leclerc (separati fra loro di appena 6 millesimi).Completa la seconda fila Russell. In terza Hamilton,a 4 decimi dal leader, e il capofila iridato Piastri. Le McLaren hanno faticato a trovare l'assetto,dopo l'incidente nella Sprint che ha costretto i meccanici al superlavoro verso le qualifiche. Antonelli col 7° tempo, davanti alla Haas di Bearman (soddisfatto per l'accesso in Q3). 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it