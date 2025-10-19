Gp Stati Uniti pole per Verstappen

Servizitelevideo.rai.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

0.40 Dopo la Sprint,Verstappen si prende anche la pole ad Austin. L'olandese della Red Bull gira quasi 3 decimi meglio di Norris e Leclerc (separati fra loro di appena 6 millesimi).Completa la seconda fila Russell. In terza Hamilton,a 4 decimi dal leader, e il capofila iridato Piastri. Le McLaren hanno faticato a trovare l'assetto,dopo l'incidente nella Sprint che ha costretto i meccanici al superlavoro verso le qualifiche. Antonelli col 7° tempo, davanti alla Haas di Bearman (soddisfatto per l'accesso in Q3). 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

gp stati uniti poleF1 | GP Stati Uniti: Verstappen batte Norris per la pole, terzo Leclerc - Max Verstappen si ripete dopo la vittoria nella Sprint e si aggiudica la pole position per il GP Stati Uniti di Formula 1. Da thelastcorner.it

gp stati uniti poleQualifiche GP USA: la Ferrari sfiora la prima fila con Leclerc, Verstappen sempre in pole position ad Austin davanti a Norris, 5° Hamilton - Max Verstappen si conferma in pole position nel GP Stati Uniti nonostante effettui un solo tentativo nel Q3, battendo di quasi tre decimi Norris. Secondo eurosport.it

gp stati uniti poleVerstappen vola, è sua la pole - Dopo la vittoria nella Sprint, Max si prende anche la pole davanti a Norris. Scrive quattroruote.it

Cerca Video su questo argomento: Gp Stati Uniti Pole