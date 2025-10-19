Gp d’Australia di MotoGp Fernandez trionfa a Phillip Island Bagnaia cade e esce di gara

E’ stato lo spagnolo Raul Fernandez a vincere il Gran Premio d’Australia di MotoGp. La gara, svolta questa mattina ora italiana, si è conclusa con la conquista del pilota dell’Aprilia, che ha staccato la prima vittoria nel circuito iridato e sulla pista di Phillip Island. Alle sue spalle è arrivato Fabio Di Giannantonio (Gresini Racing). Al terzo posto ecco Marco Bezzecchi (Aprilia Racing), che aveva ottenuto, ieri, la gara Sprint. Pecco Bagnaia (Ducati) è caduto nelle ultime sessioni della gara, mentre era al dodicesimo posto. La prossima gara si svolgerà a Sepang. Foto MotoGpFacebook ilfaroonline. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it