Gp d’Australia di MotoGp Fernandez trionfa a Phillip Island Bagnaia cade e esce di gara
E’ stato lo spagnolo Raul Fernandez a vincere il Gran Premio d’Australia di MotoGp. La gara, svolta questa mattina ora italiana, si è conclusa con la conquista del pilota dell’Aprilia, che ha staccato la prima vittoria nel circuito iridato e sulla pista di Phillip Island. Alle sue spalle è arrivato Fabio Di Giannantonio (Gresini Racing). Al terzo posto ecco Marco Bezzecchi (Aprilia Racing), che aveva ottenuto, ieri, la gara Sprint. Pecco Bagnaia (Ducati) è caduto nelle ultime sessioni della gara, mentre era al dodicesimo posto. La prossima gara si svolgerà a Sepang. Foto MotoGpFacebook ilfaroonline. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Leggi anche questi approfondimenti
GP Australia: prima vittoria per Fernandez, davanti a Di Giannantonio e Bezzecchi. Disastro Bagnaia ? Lo spagnolo della Trackhouse conquista la sua prima vittoria in MotoGP davanti a Di Giannantonio e Bezzecchi, che ha recuperato dopo i due long la Vai su Facebook
Gp d’Australia di MotoGp, esulta l’Aprilia: Bezzecchi domina la Sprint. Penultimo è Bagnaia https://ilfaroonline.it/2025/10/18/gp-daustralia-di-motogp-esulta-laprilia-bezzecchi-domina-la-sprint-penultimo-e-bagnaia/621133/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=t - X Vai su X
MotoGP Australia, trionfa Raul Fernandez davanti a Diggia e Bezzecchi. Fuori Bagnaia - Lo spagnolo dell’Aprilia si impone a Phillip Island conquistando la prima vittoria in carriera. Secondo msn.com
MotoGP | GP Australia Gara, Fernandez: “Vittoria speciale” - Raul Fernandez ha scritto una pagina indelebile della sua carriera con la vittoria a Phillip Island, la prima in MotoGP. Segnala motograndprix.motorionline.com
MotoGP Australia: Fernandez takes first top-class victory, ahead of Diggia and Bez - The Spaniard Aprilia rider took his first MotoGP win, ahead of the two Italian riders. Scrive sport.quotidiano.net