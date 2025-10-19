Gp Austin Verstappen in pole position davanti a Norris e Leclerc La griglia di partenza

(Adnkronos) – Max Verstappen centra il bis ad Austin e dopo il successo nella gara sprint si prende la pole position del Gp delle Americhe di domenica 19 ottobre. Il campione del mondo chiude le qualifiche con il giro veloce (1:32.510) davanti alla McLaren di Lando Norris e alla Ferrari di Charles Leclerc. Quarto George . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

