21° giro - Norris attacca deciso Leclerc e riesce a completare il sorpasso La direzione gara avvisa Norris che sta eccedendo con i track limits Così facendo Norris sta consumando. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - GP Austin, diretta: Verstappen prende il largo, Norris supera Leclerc per il secondo psoto, Hamilton rimane quarto