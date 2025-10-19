GP Austin diretta | Verstappen prende il largo Norris supera Leclerc per il secondo psoto Hamilton rimane quarto
21° giro - Norris attacca deciso Leclerc e riesce a completare il sorpasso La direzione gara avvisa Norris che sta eccedendo con i track limits Così facendo Norris sta consumando. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Scopri altri approfondimenti
Segui in DIRETTA con la nostra cronaca live minuto per minuto il GP degli Stati Uniti 2025 di Austin #F1 #USGP - X Vai su X
Radio1 Rai. . #F1Sprint #USGP Ad Austin il GP degli #StatiUniti. L’olandese si aggiudica la #SprintRace e si prende la #PolePosition. Semaforo verde stasera alle 21 ora italiana. Radiocronaca in diretta qui: https://www.raiplaysound.it/radio1 Di @shalafi81 - facebook.com Vai su Facebook
F1 Gp Austin, la gara in diretta: Sainz si scontra con Antonelli, Verstappen in testa davanti a Leclerc e Norris. Hamilton 4° - In Texas occhi puntati sulle McLaren: il leader del Mondiale Piastri scatta sesto, dietro a Hamilton, e non può perdere punti dopo il disastro nella Sprint ... Lo riporta corriere.it
F1 diretta GP USA live Austin: Verstappen per il bis dalla pole, Leclerc sogna dal terzo posto, Hamilton quinto - Il racconto in diretta del GP degli USA, diciannovesimo appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1. sport.virgilio.it scrive
GP Austin, diretta: Verstappen leader su Leclerc che guadagna su Norris, contatto tra Sainz e Antonelli - Albon, dopo un testacoda per contatto con Stroll, approfitta della VSC e va ai box per cambiare le gomme, da hard a medie 7° giro - Si legge su msn.com