Nelle retrovie, Albon vince un bel duello con Colapinto per il 16esimo posto Leclerc ha raggiunto Hulkenberg e lo supera bene salendo ottavo. Ora ha davanti a sè Bearman 26° giro.

GP Austin, diretta: Verstappen prende il largo ed ha 11" di vantaggio su Norris, Hamilton terzo dopo il pit-stop di Leclerc