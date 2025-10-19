GP Austin diretta | Verstappen leader su Leclerc che guadagna su Norris contatto tra Sainz e Antonelli
Peccato per Sainz, terzo nella gara sprint, con maggiore pazienza poteva avere ragione di Antonelli. E peccato per l'italiano che da settimo si ritrova ora 18esimo Sainz ha tentato il. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Segui in DIRETTA con la nostra cronaca live minuto per minuto il GP degli Stati Uniti 2025 di Austin #F1 #USGP
Radio1 Rai. . #F1Sprint #USGP Ad Austin il GP degli #StatiUniti. L'olandese si aggiudica la #SprintRace e si prende la #PolePosition. Semaforo verde stasera alle 21 ora italiana.
GP Austin, diretta: Verstappen leader su Leclerc che guadagna su Norris, contatto tra Sainz e Antonelli - Albon, dopo un testacoda per contatto con Stroll, approfitta della VSC e va ai box per cambiare le gomme, da hard a medie 7° giro - Come scrive leggo.it
F1 Gp Austin, la gara in diretta: Sainz si scontra con Antonelli, Verstappen in testa davanti a Leclerc e Norris. Hamilton 4° - In Texas occhi puntati sulle McLaren: il leader del Mondiale Piastri scatta sesto, dietro a Hamilton, e on può perdere punti dopo il disastro nella Sprint ... Riporta corriere.it
F1 diretta GP USA live Austin: Verstappen per il bis dalla pole, Leclerc sogna dal terzo posto, Hamilton quinto - Il racconto in diretta del GP degli USA, diciannovesimo appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1. Da sport.virgilio.it