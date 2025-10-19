Gp Austin diretta | Verstappen in pole davanti a Norris Leclerc parte terzo Dove vederla

Ilmessaggero.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Max Verstappen colpisce ancora. Nonostante il tentativo finale del Q3 non disputato per aver preso la bandiera a scacchi, la pole position del Gran Premio degli Stati Uniti è andata al. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

gp austin diretta verstappen in pole davanti a norris leclerc parte terzo dove vederla

© Ilmessaggero.it - Gp Austin, diretta: Verstappen in pole davanti a Norris, Leclerc parte terzo. Dove vederla

Scopri altri approfondimenti

F1 diretta GP USA live Austin: Verstappen per il bis dalla pole, Leclerc sogna dal terzo posto, Hamilton quinto - Il racconto in diretta del GP degli USA, diciannovesimo appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1. Da sport.virgilio.it

gp austin diretta verstappenGP USA 2025, gara: Verstappen all’attacco dalla pole, si parte alle 21.00 – DIRETTA - Segui la cronaca minuto per minuto in diretta della gara, momento clou del weekend del GP Usa F1 LIVE dalle 20. formulapassion.it scrive

gp austin diretta verstappenDiretta Formula 1/ Gara live streaming video tv, orario e vincitore (Gp Usa 2025 Austin, oggi 19 ottobre) - Diretta Formula 1 gara live streaming video tv: orario e vincitore del Gp Usa 2025 Austin, domenica 19 ottobre. Si legge su ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Gp Austin Diretta Verstappen