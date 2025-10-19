46° giro - Leclerc si porta a 6"7 da Verstappen, Norris è a 2"6 dalla Ferrari e non ha preoccupazioni alle spalle in quanto Hamilton è a 9"3 45° giro - Il. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - GP Austin, diretta: Verstappen e Norris stanno soffrendo con le gomme soft, Leclerc ha le medie e potrebbe tentare il colpo grosso