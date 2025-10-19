GP Austin diretta | Verstappen e Norris stanno soffrendo con le gomme soft Leclerc ha le medie e potrebbe tentare il colpo grosso
46° giro - Leclerc si porta a 6"7 da Verstappen, Norris è a 2"6 dalla Ferrari e non ha preoccupazioni alle spalle in quanto Hamilton è a 9"3 45° giro - Il. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Segui in DIRETTA con la nostra cronaca live minuto per minuto il GP degli Stati Uniti 2025 di Austin #F1 #USGP - X Vai su X
Radio1 Rai. . #F1Sprint #USGP Ad Austin il GP degli #StatiUniti. L’olandese si aggiudica la #SprintRace e si prende la #PolePosition. Semaforo verde stasera alle 21 ora italiana. Radiocronaca in diretta qui: https://www.raiplaysound.it/radio1 Di @shalafi81 - facebook.com Vai su Facebook
F1 Gp Austin, la gara in diretta: Verstappen in testa davanti a Leclerc e Norris. Quarto Hamilton, Sainz colpisce Antonelli e deve ritirarsi - In Texas occhi puntati sulle McLaren: il leader del Mondiale Piastri scatta sesto, dietro a Hamilton, e non può perdere punti dopo il disastro nella Sprint ... Scrive corriere.it
F1 diretta GP USA live Austin: Verstappen per il bis dalla pole, Leclerc sogna dal terzo posto, Hamilton quinto - Il racconto in diretta del GP degli USA, diciannovesimo appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1. Secondo sport.virgilio.it
GP Austin, diretta: Verstappen in pole davanti a Norris, Leclerc parte terzo. Dove vederla - Vedremo quel che accadrà nell'imbuto della prima curva, in salita, che nella gara ... msn.com scrive