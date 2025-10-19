GP Austin diretta | Verstappen allunga Leclerc è secondo e si difende da Norris Hamilton quarto su Piastri

16° giro - Norris è molto vicino a Leclerc, poco meno di 4 decimi Cambio gomme per Bortoleto che, come Leclerc, è partito con le soft. Un primo segnale per la. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - GP Austin, diretta: Verstappen allunga, Leclerc è secondo e si difende da Norris, Hamilton quarto su Piastri

