Gp Americhe Verstappen vince davanti a Norris e riapre il Mondiale Ordine di arrivo e classifica piloti
(Adnkronos) – Max Verstappen vince il Gp delle Americhe e riapre il Mondiale 2025 di Formula 1. Il pilota olandese della Red Bull, campione del mondo in carica, trionfa ad Austin completando il weekend perfetto cominciato con il successo nella Sprint e proseguito con la pole position nelle qualifiche. Verstappen precede la McLaren del britannico . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
