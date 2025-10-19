Governo Meloni 3° più longevo della storia italiana superati 1093 giorni davanti solo Berlusconi II 1.412 giorni e Berlusconi IV 1.287

A partire dal giuramento avvenuto il 22 ottobre 2022, l’attuale governo ha superato i 1.093 giorni di mandato, eguagliando così la durata del primo governo Craxi Il governo guidato da Giorgia Meloni raggiunge oggi un traguardo storico, diventando il terzo esecutivo più duraturo nella storia d. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

