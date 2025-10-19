Proprio mentre le amministrazioni comunali erano impegnate a informare i cittadini, ricordando l’istituzione del senso unico alternato sul ponte Marzio a partire da lunedì 20 ottobre fino a venerdì 31, ecco l’improvviso cambio di programma: il cantiere per i lavori di messa in sicurezza della struttura che collega Gorle e Scanzorosciate è stato rinviato e non si svolgerà dunque nelle tempistiche previste. Ad annunciarlo è stata la Provincia, che giovedì con una nota ha revocato la precedente ordinanza che dava comunicazione dell’avvio dell’ultima fase dell’intervento e che avrebbe imposto modifiche alla circolazione tra le 9. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Gorle, dietrofront sui lavori al ponte Marzio: revocato il senso unico alternato