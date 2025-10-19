Goran Bregovi? al Rossetti di Trieste 20 aprile 2026

Icona della musica balcanica in tutto il mondo, compositore visionario, sperimentatore e narratore di popoli,  Goran  Bregovi?  continua a unire i linguaggi del mondo in un’unica, travolgente sinfonia di fiati, percussioni e voci bulgare. A riconferma di tutto ciò,  un nuovo annuncio speciale: il 23 ottobre riceverà il Premio Tenco alla carriera, uno dei più prestigiosi e autorevoli riconoscimenti che celebra il suo straordinario contributo alla musica d’autore e la capacità di costruire ponti sonori tra culture, lingue e popoli. Bregovi? annuncia inoltre il ritorno in Italia nella primavera 2026 con la sua inconfondibile Wedding and Funeral Band, per una nuova serie di date – prodotte da IMARTS – nei principali teatri nazionali all’insegna della sua inesauribile energia musicale. 🔗 Leggi su Udine20.it

