Si chiude il DP World India Championship del Delhi Golf Club di New Delhi. Tommy Fleetwood, dopo l’immensa soddisfazione di aver portato a casa il Tour Championship sul PGA Tour, porta a casa anche questo torneo, rimontando il giapponese Keita Nakajima e staccandolo di due colpi. -7 per il plurieroe europeo di Ryder Cup quest’oggi e -22 nel complesso, con Nakajima che, in virtù del suo -3, riesce comunque a mantenere la piazza d’onore e salire al 12° posto della Race to Dubai (Fleetwood diventa 25°, salendo di 69 posti, ma dopo Atlanta è quasi un di più). Terza posizione per tre a -18: ci sono l’irlandese Shane Lowry, il sudafricano Thriston Lawrence e un Fitzpatrick. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Golf: Tommy Fleetwood conquista l’India su Nakajima. Pavan miglior italiano