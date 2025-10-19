Golf | Tommy Fleetwood conquista l’India su Nakajima Pavan miglior italiano
Si chiude il DP World India Championship del Delhi Golf Club di New Delhi. Tommy Fleetwood, dopo l’immensa soddisfazione di aver portato a casa il Tour Championship sul PGA Tour, porta a casa anche questo torneo, rimontando il giapponese Keita Nakajima e staccandolo di due colpi. -7 per il plurieroe europeo di Ryder Cup quest’oggi e -22 nel complesso, con Nakajima che, in virtù del suo -3, riesce comunque a mantenere la piazza d’onore e salire al 12° posto della Race to Dubai (Fleetwood diventa 25°, salendo di 69 posti, ma dopo Atlanta è quasi un di più). Terza posizione per tre a -18: ci sono l’irlandese Shane Lowry, il sudafricano Thriston Lawrence e un Fitzpatrick. 🔗 Leggi su Oasport.it
