Golf | Tommy Fleetwood conquista l’India su Nakajima Pavan miglior italiano

Oasport.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si chiude il DP World India Championship del Delhi Golf Club di New Delhi. Tommy Fleetwood, dopo l’immensa soddisfazione di aver portato a casa il Tour Championship sul PGA Tour, porta a casa anche questo torneo, rimontando il giapponese Keita Nakajima e staccandolo di due colpi. -7 per il plurieroe europeo di Ryder Cup quest’oggi e -22 nel complesso, con Nakajima che, in virtù del suo -3, riesce comunque a mantenere la piazza d’onore e salire al 12° posto della Race to Dubai (Fleetwood diventa 25°, salendo di 69 posti, ma dopo Atlanta è quasi un di più). Terza posizione per tre a -18: ci sono l’irlandese Shane Lowry, il sudafricano Thriston Lawrence e un Fitzpatrick. 🔗 Leggi su Oasport.it

golf tommy fleetwood conquista l8217india su nakajima pavan miglior italiano

© Oasport.it - Golf: Tommy Fleetwood conquista l’India su Nakajima. Pavan miglior italiano

Altre letture consigliate

golf tommy fleetwood conquistaGolf: Tommy Fleetwood conquista l’India su Nakajima. Pavan miglior italiano - Tommy Fleetwood, dopo l'immensa soddisfazione di aver portato a casa il Tour ... Segnala oasport.it

Golf, Fleetwood in testa in India. Bene Pavan e De Leo - Giornata di grande golf in quel di Delhi dove si sta disputando l’Indian Championship, torneo del Dp World Tour che, insieme alla tappa sudcoreana della ... Scrive oasport.it

Finalmente Fleetwood: la prima vittoria americana vale 10 milioni - Tommy Fleetwood può sorridere perché ha vinto il suo primo torneo in America, dopo tante delusioni, tanti successi sfumati alle ultime buche. Secondo gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Golf Tommy Fleetwood Conquista