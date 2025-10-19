Goldrake anticipazioni degli episodi 5 e 6 in onda oggi su Rai 2 | Alcor e Venusia in pericolo
Torna oggi alle 19:00 su Rai 2 l'appuntamento ormai immancabile con Ufo Robot Goldrake: negli episodi in onda in questa domenica 19 ottobre, Alcor dimostrerà tutto il proprio coraggio Un'altra domenica, un altro appuntamento con UFO Robot Goldrake, il cult dell'animazione giapponese che torna oggi su Rai 2 alle 19:00 con due nuovi episodi. Un ritorno in grande stile per la creatura di G? Nagai, non solo in versione restaurata ma anche con tre episodi mai andati prima in onda in Italia. Le trame degli episodi 5 e 6 Nel primo episodio in onda in questa domenica 19 ottobre, il quinto della serie, intitolato Una serata di Gloria - Catturate Goldrake, Alcor si sta esercitando a bordo del suo quando viene attaccato dalle truppe di Vega. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
