Gol Nico Paz | altro gioiellino del 10 del Como ma che errore di Cambiaso! Juventus sotto di due si fa durissima

Juventusnews24.com | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gol Nico Paz, il gioiello argentino chiude la partita al 79?: una magia che beffa Di Gregorio e condanna i bianconeri a una sconfitta pesante. Il talento purissimo, la classe cristallina, il colpo del KO. Al minuto 79 della sfida tra  Como  e  Juventus,  Nico Paz  decide di salire in cattedra e di chiudere, con ogni probabilità, la partita. Il gioiello argentino di proprietà del  Real Madrid  si inventa una magia con il suo sinistro, siglando la rete del 2-0 e mandando in visibilio lo stadio Sinigaglia. Como Juve: la perla di Nico Paz. Mentre i bianconeri spingevano disperatamente alla ricerca del pareggio, esponendosi inevitabilmente alle ripartenze dei padroni di casa, il  Como  ha trovato il colpo di grazia con il suo uomo di maggior talento. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

