Gol Nico Paz | altro gioiellino del 10 del Como ma che errore di Cambiaso! Juventus sotto di due si fa durissima

Gol Nico Paz, il gioiello argentino chiude la partita al 79?: una magia che beffa Di Gregorio e condanna i bianconeri a una sconfitta pesante. Il talento purissimo, la classe cristallina, il colpo del KO. Al minuto 79 della sfida tra Como e Juventus, Nico Paz decide di salire in cattedra e di chiudere, con ogni probabilità, la partita. Il gioiello argentino di proprietà del Real Madrid si inventa una magia con il suo sinistro, siglando la rete del 2-0 e mandando in visibilio lo stadio Sinigaglia. Como Juve: la perla di Nico Paz. Mentre i bianconeri spingevano disperatamente alla ricerca del pareggio, esponendosi inevitabilmente alle ripartenze dei padroni di casa, il Como ha trovato il colpo di grazia con il suo uomo di maggior talento.

Nome: NICO Cognome: FERRETTI Nickname: NICO FLANKER Ruolo: TERZA LINEA

Baschirotto risponde a Nico Paz: in riva al lago arriva un altro punto importante per noi.

Nico Paz avrebbe fatto bene se fosse arrivato alla Juventus? - Tre gol e tre assist nelle sette realizzazioni totali del Como

Yildiz contro Nico Paz: riflettori di tutta Europa puntati su Como Juve per i due astri nascenti del calcio internazionale. L'analisi della sfida tra i due fuoriclasse - L'analisi dei due calciatori in vista del match Non è soltanto una partita di Serie A, ma un palcoscenico per il futuro.

Gol Kempf: doccia gelata per la Juve, bianconeri sotto dopo nemmeno 4 minuti! Deviazione vincente del tedesco del Como - Gol Kempf, match subito in salita per Tudor: il difensore tedesco segna da corner dopo 4 minuti, decisivo l'assist del gioiello Nico Paz Un inizio da incubo, una doccia gelata che gela le ambizioni de