Gol annullato David | il canadese sfrutta l’imbeccata di Koopmeiners e firma l’1-1 ma il fuorigioco cancella tutto Cosa è successo
Gol annullato David, illusione bianconera al 38?: l'olandese serve il canadese che insacca, ma il VAR annulla per posizione irregolare. Un'illusione durata pochi secondi, un gol che sembrava poter riaprire la partita e che invece è stato cancellato dal direttore di gara. Al 38? minuto della sfida tra Como and Juventus, la squadra di Igor Tudor, sotto per 1-0, aveva trovato la rete del pareggio, ma la gioia è stata strozzata sul nascere per una posizione di fuorigioco. Como Juve: la cronaca del gol annullato. L'azione che aveva portato al momentaneo pareggio dei bianconeri è nata da un lancio in profondità a cercare lo scatto di Teun Koopmeiners.
David in campo nella notte con il suo Canada: com'è andata la partita per l'attaccante bianconero contro la Colombia. Tutti i dettagli - David in campo nella notte con il suo Canada in amichevole contro la Colombia: com'è andata la prestazione per l'attaccante bianconero Una notte in nazionale per ritrovare minuti e fiducia.
David Juve, un bomber da oltre 150 gol in difficoltà: qual è il problema del canadese? Ruolo, concorrenza, adattamento e condizione fisica. Il punto sull'ex Lille - Le ultime due gare dell'ex Lille lo bocciano in pieno e aumentano i rimpianti per Kolo Muani.
Juventus, David un altro bluff: col Canada neanche un tiro in porta, attacco bianconero un disastro - Il bomber della Juventus continua a steccare, male anche con la sua nazionale che è stata sconfitta per 1-