Gol annullato David | il canadese sfrutta l’imbeccata di Koopmeiners e firma l’1-1 ma il fuorigioco cancella tutto Cosa è successo

Gol annullato David, illusione bianconera al 38?: l’olandese serve il canadese che insacca, ma il VAR annulla per posizione irregolare. Un’illusione durata pochi secondi, un gol che sembrava poter riaprire la partita e che invece è stato cancellato dal direttore di gara. Al 38? minuto della sfida tra  Como  and  Juventus, la squadra di  Igor Tudor, sotto per 1-0, aveva trovato la rete del pareggio, ma la gioia è stata strozzata sul nascere per una posizione di fuorigioco. Como Juve: la cronaca del gol annullato. L’azione che aveva portato al momentaneo pareggio dei bianconeri è nata da un  lancio in profondità a cercare lo scatto di Teun Koopmeiners. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

