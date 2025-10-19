Gli Usa avvertono | Attacco imminente di Hamas contro i civili a Gaza
Il Dipartimento di Stato americano ha riferito di “informazioni attendibili” su un attacco preparato da Hamas contro civili a Gaza. “Questo attacco pianificato contro i civili palestinesi costituirebbe una violazione diretta e grave dell’accordo di cessate il fuoco e comprometterebbe i significativi progressi compiuti grazie agli sforzi di mediazione” ha dichiarato il Dipartimento di Stato in un comunicato. “Se Hamas porterà a termine questo attacco, saranno prese misure per proteggere la popolazione di Gaza e preservare l’integrità del cessate il fuoco” ha aggiunto. “La fase B” del piano Trump “prevede anche il disarmo di Hamas, o meglio la smilitarizzazione della Striscia di Gaza, dopo che Hamas sarà stato privato delle sue armi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
