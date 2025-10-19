Gli Usa | Attacco imminente di Hamas contro i civili di Gaza | Valico di Rafah Netanyahu smentisce la riapertura

Tgcom24.mediaset.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il premier israeliano: "La guerra finirà dopo la fase 2 con la confisca delle armi di Hamas". Hamas avverte: "La chiusura del valico ritarderà la consegna di altri corpi". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

gli usa attacco imminente di hamas contro i civili di gaza valico di rafah netanyahu smentisce la riapertura

© Tgcom24.mediaset.it - Gli Usa: "Attacco imminente di Hamas contro i civili di Gaza" | Valico di Rafah, Netanyahu smentisce la riapertura

Scopri altri approfondimenti

usa attacco imminente hamasUsa: «Attacco imminente di Hamas contro i civili di Gaza» - Le notizie di domenica 19 ottobre sul conflitto in Medio Oriente, in diretta. Come scrive corriere.it

Gli Usa: "Attacco imminente di Hamas contro i civili di Gaza" | Valico di Rafah, Netanyahu smentisce la riapertura - Gli Stati Uniti hanno informato i Paesi che garantiscono l'accordo di pace a Gaza di una "imminente violazione del cessate il fuoco da parte di Hamas contro la popolazione" della Striscia. Lo riporta msn.com

usa attacco imminente hamasL’aggressione di Hamas a Israele, l'attacco a Gaza, il piano Usa: cos’è successo in 2 anni - Leggi su Sky TG24 l'articolo L’aggressione di Hamas a Israele, l'attacco a Gaza, il piano Usa: cos’è successo in 2 anni ... Come scrive tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Usa Attacco Imminente Hamas