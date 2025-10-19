Gli ultimi giorni di vita di Pirandello con i suoi personaggi sarà Caos al Teatro Vittorio Emanuele
Un Luigi Pirandello inedito, visto a teatro con la mente di Mauro Failla e le parole di Giusi Arimatea. C'è tanto da scoprire dal 24 al 27 ottobre al “Vittorio Emanuele” con "Caos o della disobbedienza delle voci": lo spettacolo prodotto dal Clan degli Attori Clan Off Teatro e dall'ente Teatro. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
