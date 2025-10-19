Gli stormi di uccelli ricoprono la città di guano | FOTO
Con l’arrivo dell’autunno, Viterbo si trasforma nel palcoscenico di un fenomeno suggestivo, problematico: l’arrivo degli stormi. Migliaia, di uccelli — soprattutto storni — si radunano al calar del sole sui grandi alberi cittadini, in particolare sui pini, dando vita a spettacolari danze. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
