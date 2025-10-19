Si pongono come simboli di sensibilità umana, baluardi della storia, lacci che stringono presente e passato, che uniscono l’oggi a quel lontano 3 luglio ‘44, quando il generale de Monsabert, comandante del Corpo di spedizione francese, entrò da porta San Marco, vietando ai propri uomini di sparare sulla città, preservandone l’integrità, gesto oggi ricordato da una targa sui mattoni. Sulle mura esterne di porta Camollia, porta Ovile, porta Romana e porta San Marco, campeggeranno, entro dicembre, gli ‘Scudi Blu’. Contrassegni apposti dalla Croce Rossa Italiana, Comitato locale, a tutela del patrimonio artistico, storico e architettonico di Siena. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gli ’scudi blu’ simbolo del valore dei monumenti