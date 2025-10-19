Gli promettono un provino e lo portano via giovane calciatore rapito e ucciso | Solo 18 anni…

Un sogno diventato tragedia. Un giovane portiere senegalese di appena 18 anni è stato rapito e ucciso in Ghana, dopo essere stato ingannato con la promessa di un provino in Marocco. La vittima, Cheikh Touré, giocava nell’ Esprit Foot Yeumbeul, una squadra giovanile di Dakar, e sognava una carriera nel calcio professionistico. Quella che doveva essere una grande occasione per il suo futuro si è trasformata in una trappola mortale. Secondo quanto riferisce il sito di informazione Sénéweb, il ragazzo era partito all’inizio della scorsa settimana convinto di raggiungere Rabat, ma è stato invece condotto a Kumasi, in Ghana, dove è stato sequestrato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

