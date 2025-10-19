Gli ospiti le classifiche di ballo e canto | le anticipazioni di Amici 2025

Manca sempre meno alla quarta puntata di Amici di Maria De Filippi. Nella giornata di giovedì 16 ottobre, è stata registrata una nuova puntata del pomeridiano di Amici, che andrà in onda domenica 19 ottobre alle ore 14 su Canale 5. Come sempre, ad attenderci ci sarà un appuntamento ricco di performance e ospiti. Anche in questa puntata, gli allievi saranno chiamati a mettersi in gioco a centro studio con performance di ballo e canto per difendere la maglia che garantirebbe loro, almeno per il momento, la lunga corsa verso il serale. In attesa di vedere la quarta puntata, ecco tutte le anticipazioni di Superguida Tv. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Gli ospiti, le classifiche di ballo e canto: le anticipazioni di Amici 2025

A un mese dal debutto, “Amici 25” è già pieno di scintille: le anticipazioni della puntata di domenica - Tra gli ospiti, Irama presenta il brano Tutto tranne questo, singolo estratto dal nuovo album Antologia della vita e ... Si legge su iodonna.it

I primi compiti, le classifiche di ballo e canto: le anticipazioni di Amici 2025 - Per il ballo, a guadagnare il primo posto in classifica sarebbe stato Tommaso (allievo di Alessandra Celentano); subito dopo di lui, Emiliano, Matilde, Maria Rosaria. msn.com scrive

Amici 25, la classifica di canto e di ballo e chi è andato in sfida - Oggi c’è stata non solo la sfida di Michele così come quella di Anna. Riporta novella2000.it