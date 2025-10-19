gli idoli disertori del k pop tra luci e ombre

In Corea del Sud la scena K-pop è scossa dal successo di alcune star inaspettate. Sembrano artisti come tanti altri: perfetti nell’aspetto fisico, impeccabili nelle performance e capaci di conquistare il pubblico con talento e carisma. Eppure Seok e Hyuk, membri della band 1VERSE, e Hak-seong, dei BE BOYS, hanno qualcosa di speciale che li accomuna: vengono tutti e tre dalla Corea del Nord. Sono, come si dice in gergo, «defector idols», e cioè « idoli disertori », ragazzi che sono fuggiti dal regime di Kim Jong-un per rifarsi una vita a Seul. Il successo di 1VERSE: la band K-pop multiculturale. 🔗 Leggi su Lettera43.it

