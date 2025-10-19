Il Picchio si prepara a tornare in campo per confermare la forza e i numeri da primato sfornati sul campo in questo primo scorcio di campionato. Alla vigilia della sfida in trasferta contro il Carpi di domani, i bianconeri di Tomei continuano a vantare sia il miglior attacco (20 gol realizzati) che la difesa meno battuta (una sola rete al passivo). Nelle scelte che il timoniere dell’ Ascoli sarà chiamato ad operare si va verso la riconferma di quasi l’intero undici titolare schierato una settimana fa nel match casalingo contro il Pontedera. Nel consueto 4-2-3-1 di Tomei in attacco sono molti gli interpreti in grado di poter scardinare la retroguardia avversaria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Gli avversari: parla il diesse. Marco Bernardi