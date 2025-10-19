Gli arabi vogliono lo United ma pretendono che sia Beckham a sovrintendere alla trattativa
David Beckham sarebbe entrato nel mirino di un gruppo di miliardari degli Emirati Arabi Uniti, intenzionati a presentare un’offerta da 5 miliardi di sterline per rilevare il Manchester United dalla famiglia Glazer. Il consorzio avrebbe contattato l’ex capitano dei Red Devils per proporgli un ruolo di primo piano come volto pubblico dell’operazione, sfruttando il suo prestigio internazionale e l’immagine che ancora oggi lo accompagna. Ne scrivono il Sun e The Independent. I sauditi pronti a rilevare il club con Beckham. Beckham ha una fortuna stimata di 300 milioni di sterline (350mln euro) e possiede già i club Inter Miami e Salford City. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
