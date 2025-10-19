Gli alpini conquistano Reggio | la grande festa invade le strade tra musica bandiere e applausi

Reggio Emilia, 19 ottobre 2025 – Hanno invaso le strade di Reggio Emilia con bandiere, musica e soprattutto con il loro grande entusiasmo. Il raduno del secondo raggruppamento dell’Associazione nazionale alpini ha attraversato oggi le strade della città, partendo dal Piazzale Europa, dove, a partire dalle prime luci della mattina, si sono ritrovate le penne nere provenienti dall’ Emilia Romagna, dalla Lombardia e dalla Svizzera. Tanti i giovani provenienti dai vari campi scuola, come sottolineato dal presidente nazionale degli Alpini, Sebastiano Favero. Si è partiti con gli onori allo stendardo a cui hanno partecipato anche il vicesindaco Lanfranco De Franco, che ha rinnovato l’invito per un prossimo raduno futuro, l’assessore regionale Alessio Mammi e il prefetto Maria Rita Cocciufa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Gli alpini conquistano Reggio: la grande festa invade le strade tra musica, bandiere e applausi

Contenuti che potrebbero interessarti

Alpini a Villafranca venerdì sabato e domenica. Villaggio alpino al Castello e domenica ore 10 sfilata su Corso Vittorio Emanuele. Vi aspettiamo - facebook.com Vai su Facebook

Gli Alpini alla conquista di Reggio, per la grande sfilata attesi in 20mila. VIDEO - REGGIO EMILIA – Un enorme vessillo tricolore che ha colorato Piazza della Vittoria, l’emozionante momento dell’alzabandiera e della commemorazione dei caduti. Scrive reggionline.com

Sabato sera di festa con gli alpini a Reggio Emilia. VIDEO - REGGIO EMILIA – Scende la sera su Reggio Emilia e per le vie e le piazze risuonano le note che ci conducono verso valli e vette lontane e raccontano storie di sacrificio e fratellanza. Secondo reggionline.com