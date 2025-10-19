Gli allevatori resistono La famiglia Gabrielli | Crediamo nel lavoro ma è sempre più dura

Nelle campagne della Valmarecchia ci sono angoli di terra in cui la tradizione agricola resiste ancora, fra i sacrifici e le difficoltà del settore. L’ azienda agricola Gabrielli, a Sant’Agata Feltria, offre un’importante testimonianza di quella che è la situazione sul territorio. L’azienda, specializzata in zootecnia, ogni giorno, vede riunire i membri della famiglia Gabrielli, che lavorano instancabili da circa 70 anni, volenterosi di portare avanti l’attività, incentrata prevalentemente sull’ allevamento di bovini e ovini e sulla produzione di cereali. "Questo stile di vita comporta tanti sacrifici, devi metterci anima e corpo – spiega Eraldo Gabrielli, proprietario dell’azienda – Non si è mai liberi, neanche durante le festività. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

