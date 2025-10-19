Tutto inizia a marzo 2022, quando una rappresentanza delle macellerie e salumerie al dettaglio del territorio brianzolo si riunisce con l’obiettivo di recuperare, valorizzare e promuovere le tradizioni storico-culturali gastronomiche della Brianza e i suoi prodotti tipici, con particolare riguardo alla Luganega di Monza. Nasce così l’ Associazione produttori luganega di Monza, la cui attività è volontaria, libera e gratuita. L’unione fa la forza: da quando si è costituita l’associazione, la vendita è decuplicata, arrivando ora a produrre, in totale su 10 associati, più 24 tonnellate all’anno di luganega di Monza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Gli addetti ai lavori. Vendita decuplicata nel giro di tre anni