Gkn in corteo | occupato l’areoporto

La più lunga vertenza operaia della storia della repubblica («Quattro anni, cinque estati e cinque autunni di resistenza», dicono): ieri è tornata a manifestare per le strade di Firenze assieme . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Gkn in corteo: occupato l’areoporto

