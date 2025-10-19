Giulia Michelini porta la Palestina sul red carpet | È il momento che il cinema italiano si schieri

Giulia Michelini è tra le protagoniste della quinta giornata della Festa del Cinema di Roma.Sul red carpet dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, insieme al cast de “Il Falsario”, l'attrice romana ha indossato una spilla con la bandiera palestinese e lanciato un messaggio a tutto il. 🔗 Leggi su Romatoday.it

