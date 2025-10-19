Giugliano picchia la compagna davanti agli agenti | arrestato 54enne

La Polizia di Stato arresta un uomo per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. La donna aveva il volto tumefatto. Nel primo pomeriggio del 18 ottobre, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 54enne di Giugliano in Campania per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Gli agenti del Commissariato di Giugliano-Villaricca, impegnati in attività di controllo del territorio, sono intervenuti a seguito di una segnalazione di lite familiare giunta alla Sala Operativa. L’intervento della Polizia. Giunti rapidamente presso l’abitazione indicata, i poliziotti sono stati avvicinati da una donna in evidente stato di agitazione, con il volto tumefatto, che ha raccontato di essere stata aggredita e minacciata dal compagno per futili motivi. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it