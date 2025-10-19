Girelli dopo la rete decisiva in Lazio Juventus Women | Mi mancava fare gol quando indossi questa maglia conta solo vincere Il momento non era facile ma sono contenta

Girelli dopo la rete decisiva in Lazio Juventus Women: tutte le dichiarazioni dell’attaccante bianconera. Un rigore che pesa come un macigno, un gol che scaccia via le prime nubi. Cristiana Girelli ha deciso la sfida contro la Lazio, regalando alla Juventus Women la prima, vittoria in campionato. Al termine del match, la capitana bianconera è intervenuta ai microfoni del club, analizzando una serata di grande sofferenza ma fondamentale per il morale. IL RESOCONTO DI LAZIO JUVENTUS WOMEN PAROLE – «Mi mancava fare gol, cerco sempre di dare il massimo anche quando non arriva la rete. Dedico questo gol a noi, quando indossi questa maglia conta solo vincere: ultimamente non ci siamo riuscite ma mi auguro che questo sia un punto di partenza per il nostro campionato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Girelli dopo la rete decisiva in Lazio Juventus Women: «Mi mancava fare gol, quando indossi questa maglia conta solo vincere. Il momento non era facile ma sono contenta»

Contenuti che potrebbero interessarti

? Cristiana #Girelli dopo #BayernJuve: “Non sono sicura che fosse goal. Se giochi competizioni come questa c’é bisogno di più tecnologia oltre al Var” - X Vai su X

#Girelli dopo la sconfitta della #JuventusWomen ? Ecco cosa ha detto - facebook.com Vai su Facebook

Juventus Women, Girelli: "Mi mancava fare gol. Il momento non era facile, contenta per la squadra e per i tre punti, è una vittoria importantissima" - Ecco le parole dell'attaccante bianconera, in gol al minuto 87: «Mi mancava fare gol, ... Lo riporta tuttojuve.com