Gioventù nazionale | bene il governo Meloni sulla pace a Gaza ora avanti con i Due popoli e due stati

Non ci sono dubbi, tra le immagini più belle degli ultimi anni ci sono anche queste, scattate subito dopo la firma dell’accordo di pace tra Israele ed Hamas, quando ragazzi e ragazze sono accorsi in piazza per sventolare la propria bandiera, ripresi dalla telecamera di qualche telefonino e trasmessi in diretta sui vari social network.A chi le vedrà un giorno dovremo spiegare che si trattava non della vittoria di un mondiale di calcio, ma della fine di uno dei conflitti più sanguinari della nostra contemporaneità, che ha riguardato innanzitutto e soprattutto la popolazione. Chi è nato a cavallo del III Millennio probabilmente non può ricordarsi una guerra in cui sono stati colpiti così tanti civili. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

