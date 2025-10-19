Giovanni Allevi | Racconto il mieloma in un film dedicato a mia sorella Stella morta poco dopo la diagnosi

Giovanni Allevi ha raccontato in un documentario presentato alla Festa del Cinema di Roma la malattia, il mieloma che lo ha colpito nel 2022. Il pianista ha raccontato della nascita del concerto per violoncello mentre era in ospedale e dell'amore per la sorella Silvia, scomparsa pochi mesi dopo la diagnosi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

