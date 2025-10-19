Giovani violenti Paolo Crepet | Cresciuti senza favole Sono frustrati e assuefatti

Milano, 19 ottobre 2025 – C’è una ragazza giovanissima con le cuffie in testa e i piedi sul sedile del tram 15 a Torino. Non finirà nei grandi titoli di cronaca, ma prima delle maxi risse, prima dell’ultimo accoltellamento mortale nel parcheggio dell’Università di Perugia, c’è lei: stravaccata su un mezzo pubblico in un pomeriggio di ottobre, indifferente a tutto. Un’altra ragazza le fa notare con garbo che non si fa, le scarpe sono sporche e lì si siederà qualcuno. La risposta è un pugno sulla bocca. Violenza senza sbavature prima di scendere in piazza Castello lasciandosi dietro un rivolo di sangue. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Giovani violenti, Paolo Crepet: “Cresciuti senza favole. Sono frustrati e assuefatti”

