Giovani lavoro e dati | Treviso mette l’AI sul banco di prova

Nelle giornate di metà ottobre, Treviso diventa un laboratorio vivo in cui numeri e storie si intrecciano. Qui l’undicesima edizione di StatisticAll racconta il lavoro che cambia, dal 16 al 19 ottobre, guidando lo sguardo sul tema scelto per quest’anno: “Il Fattore Umano. Lavoro, società, intelligenze artificiali: la rivoluzione dei dati”. La città che mette . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Giovani, lavoro e dati: Treviso mette l’AI sul banco di prova

