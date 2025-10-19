Giovani lavoro e dati | Treviso mette l’AI sul banco di prova

Sbircialanotizia.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle giornate di metà ottobre, Treviso diventa un laboratorio vivo in cui numeri e storie si intrecciano. Qui l’undicesima edizione di StatisticAll racconta il lavoro che cambia, dal 16 al 19 ottobre, guidando lo sguardo sul tema scelto per quest’anno: “Il Fattore Umano. Lavoro, società, intelligenze artificiali: la rivoluzione dei dati”. La città che mette . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

giovani lavoro e dati treviso mette l8217ai sul banco di prova

© Sbircialanotizia.it - Giovani, lavoro e dati: Treviso mette l’AI sul banco di prova

Contenuti che potrebbero interessarti

giovani lavoro dati trevisoStatisticAll 2025: dati e AI ridisegnano il futuro del lavoro giovanile - I dati ISTAT Incontrano l'Innovazione Angi: L'AI contro precarietà e barriere demografiche per il futuro dei giovani ... Lo riporta msn.com

giovani lavoro dati trevisoTreviso, per StatisticAll giornata finale fra giovani e musica - (Adnkronos) – Domani, StatisticAll, il Festival della Statistica e della Demografia, conclude la sua undicesima edizione con una giornata che si concentra sulle esperienze dei giovani lavoratori e lav ... Come scrive msn.com

Lavoro, Calderone a StatisticAll: "E' il momento giusto per investire" - “Il mercato del lavoro sta andando bene e quando le cose vanno bene bisogna impegnarsi per rendere stabile ... iltempo.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Giovani Lavoro Dati Treviso